Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гендиректор «Динамо» Харчук заявил,что готов помочь при организации похорон отца Овечкина

Общество
Гендиректор «Динамо» Харчук заявил,что готов помочь при организации похорон отца Овечкина

Московская хоккейная команда «Динамо» предложила помощь при организации похорон Михаила Овечкина, приходящегося отцом известному нападающему Александру Овечкину. Соответствующую инициативу в беседе с изданием ТАСС озвучил генеральный директор клуба Анатолий Харчук.

В среду, 15 февраля, стало известно о смерти 71-летнего Михаила Овечкина. Трагическими новостями его сын поделился в социальных сетях.

«Считаю, что нам недостает таких людей и мы сейчас обеднели на такого человека. Разумеется, "Динамо" готово помочь в организации прощания и похорон», — отметил Харчук.

Он добавил, что Михаил Овечкин был очень светлым и добрым человеком. Ему удалось воспитать достойного сына и сделать его примером для всех российских хоккеистов.

В молодости отец Александра Овечкина выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». Позже мужчина начал работать детским тренером.

Во вторник форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» покинул расположение команды и направился в Москву. Владелец «столичных» Тед Леонсис, в свою очередь, выразил поддержку 37-летнему россиянину.
овечкин динамо похороны
Военкоры ФАН
Лучшие в аду