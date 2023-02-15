Гендиректор «Динамо» Харчук заявил,что готов помочь при организации похорон отца Овечкина

Московская хоккейная команда «Динамо» предложила помощь при организации похорон Михаила Овечкина, приходящегося отцом известному нападающему Александру Овечкину. Соответствующую инициативу в беседе с изданием ТАСС озвучил генеральный директор клуба Анатолий Харчук.
В среду, 15 февраля, стало известно о смерти 71-летнего Михаила Овечкина. Трагическими новостями его сын поделился в социальных сетях.
«Считаю, что нам недостает таких людей и мы сейчас обеднели на такого человека. Разумеется, "Динамо" готово помочь в организации прощания и похорон», — отметил Харчук.
Он добавил, что Михаил Овечкин был очень светлым и добрым человеком. Ему удалось воспитать достойного сына и сделать его примером для всех российских хоккеистов.
В молодости отец Александра Овечкина выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». Позже мужчина начал работать детским тренером.
Во вторник форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» покинул расположение команды и направился в Москву. Владелец «столичных» Тед Леонсис, в свою очередь, выразил поддержку 37-летнему россиянину.