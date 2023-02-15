Команда ЯRUS объяснила, почему пользователям не нужно несколько аккаунтов

Пользователям социальной сети ЯRUS не нужно создавать несколько аккаунтов, чтобы публиковать разный тематический контент. В отличие от других площадок все можно делать в одной ленте. А вот за нарушение этого правила последуют санкции. О возможностях и рисках мультиаккаутинга расскажет команда социальной сети ЯRUS.