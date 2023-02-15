Команда ЯRUS объяснила, почему пользователям не нужно несколько аккаунтов

Пользователям социальной сети ЯRUS не нужно создавать несколько аккаунтов, чтобы публиковать разный тематический контент. В отличие от других площадок все можно делать в одной ленте. А вот за нарушение этого правила последуют санкции. О возможностях и рисках мультиаккаутинга расскажет команда социальной сети ЯRUS.
Мультиаккаутинг — это одновременная работа пользователя в нескольких аккаунтах одного сайта или сервиса. В основном такой механизм используется на криптобиржах, в букмекерских конторах, парсинге и для работы в соцсетях. Это может понадобиться для нескольких целей:
1. Обход блокировок
Если пользователю заблокировали аккаунт за нарушение правил платформы, он может попытаться обойти ограничения, создав новые аккаунты.
2. Повышение дохода
Арбитражники чаще всего работают с десятками рекламодателей и партнерских сетей, поэтому им нужно как можно больше аккаунтов для запуска рекламы. Также дополнительные аккаунты помогут подстраховаться в случае, если исходный будет заблокирован.
3. Работа с разными ГЕО
Часто это нужно для запуска рекламы в соцсетях или поисковых системах. Например, если агентство работает с клиентами из разных стран, им могут пригодиться аккаунты этих стран, чтобы запускать рекламу. Дополнительно некоторые пользователи создают зарубежные аккаунты, чтобы снизить размер уплачиваемого налога с запуска рекламы: в разных странах действует разное налогообложение.
4. Бонусхантинг
При регистрации новых аккаунтов некоторые сервисы выдают приветственный бонус. Например, такое встречается в ставках и гемблинге. Пользователи создают дополнительные аккаунты, чтобы получать эти бонусы.
В социальных сетях мультиаккаутинг нужен, чтобы разделять контент по тематикам и направлениям. Так, например, устроена одна известная запрещенная сеть. ЯRUS решил эту проблему, придумав ленты, где можно создавать сколько угодно различных тем на одном аккаунте. На них может подписываться разная аудитория. Пользователи приложения высоко оценили эту функцию и активно ей пользуются.
Единственный соблазн создавать мультиаккаунты, который одолевает блогеров-мошенников, собирать с каждого аккаунта монетки за ежедневные активные действия в соцсети ЯRUS.
«За это существует строгое наказание: исключение из системы монетизации навсегда. Мы научились быстро и эффективно отслеживать таких людей, которые пытаются обмануть систему», — говорит Алексей Иванов, ведущий менеджер продукта ЯRUS.
Даже в пользовательском соглашении приложения ЯRUS прописано, что нельзя выдавать себя за другого человека, то есть мультиаккаутинг нарушает соглашение. Попробуйте создать на своей странице в ЯRUS тематические ленты, и вы поймете, как это легко и удобно устроено.