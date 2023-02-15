Политолог Брутер: смена правящих партий в Европе не окажет влияния на антироссийскую позицию Запада

Приход к власти новых политических партий не изменит русофобский курс государств ЕС. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Христианско-демократический союз (ХДС) одержал победу над Социал-демократической партией (СДПГ) Олафа Шольца на региональных выборах в Берлине впервые с 1999 года. Об этом пишет издание Bloomberg.
Политолог Владимир Брутер прокомментировал наметившийся тренд смены руководящих составов в ЕС. Невзирая на перестановки, русофобский курс продолжится.
«Не столько украинский кризис бьет по политическим элитам, сколько те экономические проблемы, которые он вызывает. Собственно, мы видим по всем последним выборам, что правящие партии скорее готовы их проиграть. Хотя есть исключения. В целом же, на мой взгляд, правящие партии в Европе будут меняться, но это никоим образом не окажет влияния на позицию коллективного Запада. У Запада нет другой коллективной позиции, кто бы ни был там у власти. В принципе курс на нагнетание ситуации сохранится», — констатировал эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил присутствие журналистов из недружественных стран на послании главы государства Владимира Путина. Обращение российского лидера к Федеральному собранию состоится 21 февраля.