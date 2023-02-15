Полянский: Россия запросила организацию 22 февраля заседания СБ ООН по подрывам «СП»

Официальная Москва запросила проведение 22 февраля заседания Совета Безопасности ООН по диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Об этом проинформировал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Он опубликовал соответствующий пост в личном Telegram-канале. Дипломат связал данную инициативу российского государства с публикацией новых данных о взрывах на газопроводах.
«...Мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН», — добавил Полянский в своем блоге.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, как в Европе и США реагируют на ситуацию с «СП». По словам депутата, европейские и американские власти пытаются уйти от официальных заявлений по данному инциденту.