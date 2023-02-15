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Глава ФХР Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

Спорт
Глава ФХР Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил соболезнования семье Михаила Овечкина, скончавшегося в возрасте 71 года.

Владислав Третьяк назвал большой утратой для всего хоккейного сообщества смерть отца Александра Овечкина, который ушел из жизни в Подмосковье. Слова главы ФХР приводит на официальном сайте пресс-служба организации.

«Овечкин-старший был замечательным человеком — душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик.В жизни каждого мужчины одно из самых важных дел — воспитание детей. И с этим он справился блестяще», — подчеркнул Третьяк.

Михаил Овечкин скончался 15 февраля в 71-летнем возрасте. Об этом в социальных сетях сообщил его сын. В последнее время Овечкин-старший боролся с хронической болезнью — расслаивающей аневризмой.
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