Близкий друг и любимый отец: Александр Овечкин потерял самого дорогого человека в своей жизни

В среду, 15 февраля в жизни известного российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина случилось горе – скончался его отец Михаил Викторович. Об этом сообщил сам Овечкин в Instagram✱ (соцсеть принадлежат компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время», — написал Александр Овечкин.
Михаилу Овечкину был 71 год. Известно, что в январе он был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. Вечером 14 февраля СМИ писали о резком ухудшении его самочувствия.
Для Александра Овечкина отец всегда был учителем и близким другом. Михаил Овечкин был тесно связан со спортом на протяжении всей жизни, но не с хоккеем, как его сын, а с футболом. Отец увлекся данным видом спорта еще в студенческие годы и даже был капитаном сборной университета по футболу. Вскоре Михаила Викторовича заметил московский клуб «Динамо», за который в последующем он будет играть на протяжении нескольких лет. Затем Овечкин-старший стал тренером и обучал подрастающее поколение футболистов.
Тогда еще юный сын Александр заинтересовался хоккеем во время просмотра телевизора с отцом – шла прямая трансляция матча. Саше полюбился хоккей, поэтому Михаил Викторович отдал сына в соответствующую секцию и поддерживал сына во всех начинаниях. Овечкин-старший присутствовал на каждой тренировке Александра и не терял веры в него. Отец приучал будущую звезду хоккея к дисциплине и регулярным тренировкам. Ведь не зря говорится: «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Как мы видим, старания Михаила Викторовича не прошли даром: Александр Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012 и 2014 года), а в 2018 году взял Кубок Стэнли.
Знакомые, родные и близкие рассказывали, что Михаил Викторович был человеком добрым, отзывчивым и понимающим. Он, совместно с супругой и матерью Александра Татьяной Николаевной, занимался благотворительностью. Они часто возили в детские дома вещи и предметы спортивного инвентаря.
Михаил Викторович – человек с большой буквы, воспитавший, благодаря вере и любви к труду, настоящую звезду хоккея, которую сейчас знает весь мир.
Редакция ФАН выражает искренние соболезнования семье и близким Михаила Овечкина.
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