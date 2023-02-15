Близкий друг и любимый отец: Александр Овечкин потерял самого дорогого человека в своей жизни

Тогда еще юный сын Александр заинтересовался хоккеем во время просмотра телевизора с отцом – шла прямая трансляция матча. Саше полюбился хоккей, поэтому Михаил Викторович отдал сына в соответствующую секцию и поддерживал сына во всех начинаниях. Овечкин-старший присутствовал на каждой тренировке Александра и не терял веры в него. Отец приучал будущую звезду хоккея к дисциплине и регулярным тренировкам. Ведь не зря говорится: «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Как мы видим, старания Михаила Викторовича не прошли даром: Александр Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012 и 2014 года), а в 2018 году взял Кубок Стэнли.