Стоматолог Антипенко объяснил, как врачи справятся с отсутствием анестетика убистезина

Российские стоматологи отмечают проблемы с закупками популярного обезболивающего препарата — убистезина. Это связано с уходом ряда производителей с отечественного рынка и логистическими трудностями. Однако, по мнению врача-стоматолога Алексея Антипенко, отсутствие зарубежного анестетика не должно вызывать панику. В беседе с ФАН медицинский эксперт объяснил, как российские врачи справляются с нехваткой убистезина.
По мнению медэксперта, данную ситуацию на рынке «проблемой» назвать сложно. Переживания из-за отсутствия убистезина в стране все равно что отсутствие Витамина С при наличии «аскорбинки».
«Убистезин — всего лишь брендовый, хорошо раскрученный препарат. Да, он сильный, но все же нет необходимости в повседневном использовании столь мощного анестетика. К тому же у нас существует масса препаратов, активное вещество в которых, одно и то же. В зависимости от бренда они имеют разные названия, какие-то более сильные, какие-то чуть слабее, но задачу свою они полностью выполняют. Убистезин содержит артикаин, небольшое количество консервантов и сосудосуживающий компонент. Ничего сверхъестественного в нем нет», — отметил собеседник ФАН.
Для кого-то покажется удивительным, но, по словам Алексея Антипенко, в России уже год существует отечественный артикаин, который успешно применяется практиками. Он также хорошо работает, как импортные аналоги. Кроме того, сам убистезин не был единственным препаратом для анестезии.
«Были немецкие, испанские, американские препараты. Здесь вопрос скорее даже моды. Каждый период времени характеризуется наличием своего топового препарата. В наше время это был убистезин. За счет своей мощности не было нужды даже у начинающих врачей, интернов, ординаторов знать какие-то сложные техники анестезии, применять какие-то профессиональные трюки, чтобы достигнуть эффекта. Достаточно было вколоть препарат непосредственно рядом с рабочей зоной, и он у всех срабатывал, будь то студент или профессор», — объяснил Антипенко.
На сегодняшний день российские врачи-стоматологи имеют в своем арсенале отечественное обезболивающее артикаин. И он, по словам медицинского эксперта, отлично справляется со своими задачами.
«Мы им повседневно пользуемся, я под ним лечу, ставлю пломбы, имплантаты, лечу кариес, провожу эндодонтическое лечение, удаляю пульпу. То есть я провожу болезненные процедуры, но тем не менее пациенты ничего не чувствуют даже при применении обычного артикаина отечественного производства. Это абсолютно рабочий, эффективный препарат. Да, может, он не настолько мощный, как раскрученный убистезин, но мы без него обходимся, наверное, уже порядка года. Перебои с ним начались не только что, сейчас он просто полностью закончился у всех поставщиков. Это отнюдь не кошмар, не трагедия, мы можем без него жить. Уже живем длительное время», — заключил эксперт.
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