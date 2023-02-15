Стоматолог Антипенко объяснил, как врачи справятся с отсутствием анестетика убистезина

Для кого-то покажется удивительным, но, по словам Алексея Антипенко, в России уже год существует отечественный артикаин, который успешно применяется практиками. Он также хорошо работает, как импортные аналоги. Кроме того, сам убистезин не был единственным препаратом для анестезии.