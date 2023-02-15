Минцифры выступило против оказания банковских услуг через мессенджеры

Бенгин добавил, что аферисты маскируются под Банк России, МВД и любые другие ведомства и компании, и люди не обращают внимание на то, что это звонок через WhatsApp. Для противодействия такому мошенничеству, по его мнению, требуется серьезная работа операторов «по вычищению российской нумерации» в таких звонках увеличение финансовой грамотности россиян.