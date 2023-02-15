Минцифры выступило против оказания банковских услуг через мессенджеры

Российским банкам не следует популяризировать оказание своих услуг через мессенджеры. Об этом заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
Свою точку зрения он объяснил тем, что этим могут воспользоваться злоумышленники. Согласно разным оценкам, от 65% до 85% всех вызовов мошеннических идет уже идет через WhatsApp.
Бенгин добавил, что аферисты маскируются под Банк России, МВД и любые другие ведомства и компании, и люди не обращают внимание на то, что это звонок через WhatsApp. Для противодействия такому мошенничеству, по его мнению, требуется серьезная работа операторов «по вычищению российской нумерации» в таких звонках увеличение финансовой грамотности россиян.