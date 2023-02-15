Тайки освоили новые способы «развода» российских мужчин на деньги

Один россиянин рассказал, как познакомился с тайкой в магазине для серферов. Позже пара встретилась, чтобы попить кофе, и мужчина решил подвести спутницу домой. На дороге в этот момент случалась авария с участием байкеров. Тайка посоветовала россиянину дать «пострадавшим» деньги, чтобы те не обращались в полицию.