Тайки освоили новые способы «развода» российских мужчин на деньги

Тайки заманивают мужчин из России в ловушку. Девушки знакомятся с ними, рассчитывая, что в дальнейшем иностранец сможет оплатить их расходы.
Предприимчивые тайки общаются с членами местных преступных группировок. Последние помогают соотечественницам «выбивать» из «русских парней» деньги. Как оказалось, на это способны девушки, которые кажутся окружающим крайне положительными и добропорядочными.
«Тайка будет вам рассказывать про тяжелую судьбу, больного буйвола у себя в деревне и о своих мечтах пойти в университет. Не верьте!» — посоветовал один российский блогер, пишет mk.ru.
Один россиянин рассказал, как познакомился с тайкой в магазине для серферов. Позже пара встретилась, чтобы попить кофе, и мужчина решил подвести спутницу домой. На дороге в этот момент случалась авария с участием байкеров. Тайка посоветовала россиянину дать «пострадавшим» деньги, чтобы те не обращались в полицию.