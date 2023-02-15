Спортивный врач Яблуновский объяснил, почему Костомарову потребовались ампутации

Подполковник медицинской службы в отставке и спортивный врач Александр Яблуновский высказался о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Доктор объяснил, почему олимпийскому чемпиону потребовались ампутации.
Спортсмен оказался в больнице с пневмонией 10 января. После госпитализации Костомарова подключили к аппарату ИВЛ.
Впоследствии у фигуриста началась гангрена, поэтому ему, по данным СМИ, ампутировали стопы. Затем стало известно, что олимпийскому чемпиону частично удалили пальцы рук. Некоторые СМИ писали об ампутации всех пальцев и даже кистей целиком.
Яблуновский пояснил, что при вирусных заболеваниях может возникнуть одно из тяжелых осложнений — нарушение свертываемости крови. В первую очередь от этого страдают конечности, отметил специалист.
«Там, где стопа, где пальцы рук, возникает омертвление в виде некроза и гангрены, и их приходится ампутировать», — рассказал спортивный врач в беседе с «КП Спорт».
Доктор добавил, что при таком осложнении страдает микроциркуляция во всех органах, в том числе в сердце и легких. Это может привести к гибели пациента, неважно, коронавирус у него, грипп или пневмония, подытожил Яблуновский.