Экс-глава МЧС Кузбасса заявил о своей невиновности по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Мамонтову вменяют статьи о растрате и халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. По данным следствия, экс-руководитель ведомства знал о многочисленных нарушениях в торговом центре, однако не принимал мер по их устранению. Также правоохранители считают, что он причастен к хищению 1,8 млн рублей из средств министерства.