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Экс-глава МЧС Кузбасса заявил о своей невиновности по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Происшествия
Экс-глава МЧС Кузбасса заявил о своей невиновности по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший глава МЧС РФ по Кузбассу Александр Мамонтов, ставший фигурантом третьего уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», отверг обвинения в свой адрес. С соответствующей речью он выступил в ходе заседания Центрального районного суда города Кемерово. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мамонтову вменяют статьи о растрате и халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. По данным следствия, экс-руководитель ведомства знал о многочисленных нарушениях в торговом центре, однако не принимал мер по их устранению. Также правоохранители считают, что он причастен к хищению 1,8 млн рублей из средств министерства.
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