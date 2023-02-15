Экс-глава МЧС Кузбасса заявил о своей невиновности по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший глава МЧС РФ по Кузбассу Александр Мамонтов, ставший фигурантом третьего уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», отверг обвинения в свой адрес. С соответствующей речью он выступил в ходе заседания Центрального районного суда города Кемерово. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Мамонтову вменяют статьи о растрате и халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. По данным следствия, экс-руководитель ведомства знал о многочисленных нарушениях в торговом центре, однако не принимал мер по их устранению. Также правоохранители считают, что он причастен к хищению 1,8 млн рублей из средств министерства.