Власть на Украине еще в 1991 году захватили идейные наследники пособников нацистов, продолживших преступное дело немецких фашистов. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
Президент Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс» 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Так называлась одна из дивизий Рейха.
Депутат Анатолий Вассерман обратил внимание на идеологические установки правящих в государстве элит. Данное обстоятельство обуславливает и терминологические предпочтения Киева.
«Еще в 1991 году власть на Украине захватили идейные сторонники тех, кто во время Великой Отечественной войны пособничал нацистам. А в 2014 году власть захватили те, кто этим духовно и нравственно не просто гордится, а считает необходимым продолжать дело нацистов. А именно уничтожение всех русских. Соответственно, сейчас Зеленский демонстрирует гордость за преступления», — отметил эксперт.
Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард проинформировал, что государства Латинской Америки негативно относятся к поставкам оружия Киеву. Чиновник призвал искать дипломатический способ урегулирования конфликта.