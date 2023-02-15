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American Conservative: Украина рискует потерпеть сокрушительное поражение

Политика
American Conservative: Украина рискует потерпеть сокрушительное поражение

Украина не сможет избежать поражения в противостоянии с Россией, несмотря на поддержку западных стран. Об этом заявил обозреватель издания American Conservative Тед Гален Карпентер.

По словам эксперта, кабинет министров украинского президента Владимира Зеленского и его партнеры должны использовать возможность для проведения мирных переговоров. Киев обязан прекратить боевые действия и гарантировать нейтральный статус Украины.

«Чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует предложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
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