Украина не сможет избежать поражения в противостоянии с Россией, несмотря на поддержку западных стран. Об этом заявил обозреватель издания American Conservative Тед Гален Карпентер.
По словам эксперта, кабинет министров украинского президента Владимира Зеленского и его партнеры должны использовать возможность для проведения мирных переговоров. Киев обязан прекратить боевые действия и гарантировать нейтральный статус Украины.
«Чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует предложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.