Российский полузащитник Головин стал автором лучшего гола чемпионата Франции в январе

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро. Он является самым дорогим российским футболистом.