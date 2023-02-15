Российский полузащитник Головин стал автором лучшего гола чемпионата Франции в январе

Мяч российского игрока «Монако» Александра Головина признали лучшим по итогам января в чемпионате Франции.
Пресс-служба Лиги 1 сообщила, что гол Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим забитым мячом января. Российский футболист отличился в матче 17-го тура чемпионата Франции. Экс-полузащитник ЦСКА изящно обыграл соперника и поразил дальний угол ворот.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро. Он является самым дорогим российским футболистом.