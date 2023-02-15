Рогов: украинские власти бездумно копируют символику Третьего рейха

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал присвоение нацистского наименования одной из бригад Вооруженных сил Украины. В беседе с изданием ТАСС он заявил, что киевские власти не отдают себе отчет при копировании символов Третьего рейха.