Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал присвоение нацистского наименования одной из бригад Вооруженных сил Украины. В беседе с изданием ТАСС он заявил, что киевские власти не отдают себе отчет при копировании символов Третьего рейха.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее переименовал 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду армии страны. Отряду присвоили название «Эдельвейс», которое в годы Второй мировой войны принадлежало первой горнопехотной дивизии немецких войск.
Владимир Рогов, в свою очередь, сравнил текущую ситуацию на Украине с карго-культом.
«Символизм у них связан только со смертью, унижением и поражением. Но они наследуют эту преемственность шаг за шагом», — подчеркнул общественный деятель.
Он добавил, что украинские политики берут пример со «своих учителей из Третьего рейха». Киев отказался от создания собственной символики, предпочтя скопировать образы разгромленной гитлеровской армии.
При этом Украина «не понимает, что закончит так же». Растение эдельвейс начали изображать на нашивках 10-й бригады еще в 2015 году, в конце напомнил Владимир Рогов.
Ранее Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину, предложив свою версию «мирного плана». Свои мысли глава государства озвучил в ходе рабочего визита в Польшу.