«Аэрофлот» выступил с инициативой о продлении сроков техобслуживания западных самолетов

В ведомстве добавили, что предложение о продлении периодов обслуживания иностранных самолетов поступило от компании «Аэрофлот». Идея состояла в том, чтобы рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке и с участием уполномоченных структур. В их числе Росавиация, Ростраснадзор, конструкторские бюро и научно-исследовательские организации.