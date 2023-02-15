«Аэрофлот» выступил с инициативой о продлении сроков техобслуживания западных самолетов

Ространснадзор поддержал инициативу о продлении сроков технического обслуживания самолетов, произведенных в западных государствах. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба ведомства, сообщило издание ТАСС.
Согласно заявлению, в рекомендациях Международной организации гражданской авиации описана аналогичная практика. Также ею десятилетиями пользуются ведущие авиационные администрации по всему миру, подчеркнули представители Ространснадзора.
В ведомстве добавили, что предложение о продлении периодов обслуживания иностранных самолетов поступило от компании «Аэрофлот». Идея состояла в том, чтобы рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке и с участием уполномоченных структур. В их числе Росавиация, Ростраснадзор, конструкторские бюро и научно-исследовательские организации.
«Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов», — указали в пресс-службе.
Ранее «Аэрофлот» анонсировал новые правила по провозу багажа в самолетах российских авиакомпаний. Главным образом изменения затронут бюджетного перевозчика «Победа».