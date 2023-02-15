Кудрявцева пожелала гореть в аду журналистам, которые написали о ее смерти

Телеведущая Лера Кудрявцева гневно отреагировала на ложное сообщение о ее смерти. Знаменитость пожелала гореть в аду журналистам, написавшим об этом.
Звезда экрана опубликовала в соцсетях скрин заголовка СМИ, в котором сообщается о ее уходе из жизни. В публикации написали, что Кудрявцева якобы умерла дома в окружении семьи.
Телеведущая нецензурно отозвалась об авторах материала. Знаменитость отметила, что ложное сообщение прочитали ее родные.
«Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала», — обратилась к журналистам звезда экрана.
Многие знаменитости поддержали Кудрявцеву в комментариях. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева назвала авторов подобных статей «нелюдями» и пожаловалась, что их с дочерью «хоронят» каждый день. Продюсер Яна Рудковская предложила внести в Уголовный кодекс статью с реальным сроком за такие публикации.
Телеведущая Анфиса Чехова призвала звезд объединяться и судиться с распространителями подобных сообщений. Певец Сергей Лазарев потребовал наказывать СМИ, которые публикуют такое.