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Кудрявцева пожелала гореть в аду журналистам, которые написали о ее смерти

Шоу-бизнес
Кудрявцева пожелала гореть в аду журналистам, которые написали о ее смерти

Телеведущая Лера Кудрявцева гневно отреагировала на ложное сообщение о ее смерти. Знаменитость пожелала гореть в аду журналистам, написавшим об этом.

Звезда экрана опубликовала в соцсетях скрин заголовка СМИ, в котором сообщается о ее уходе из жизни. В публикации написали, что Кудрявцева якобы умерла дома в окружении семьи.

Телеведущая нецензурно отозвалась об авторах материала. Знаменитость отметила, что ложное сообщение прочитали ее родные.

«Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала», — обратилась к журналистам звезда экрана.

Многие знаменитости поддержали Кудрявцеву в комментариях. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева назвала авторов подобных статей «нелюдями» и пожаловалась, что их с дочерью «хоронят» каждый день. Продюсер Яна Рудковская предложила внести в Уголовный кодекс статью с реальным сроком за такие публикации.

Телеведущая Анфиса Чехова призвала звезд объединяться и судиться с распространителями подобных сообщений. Певец Сергей Лазарев потребовал наказывать СМИ, которые публикуют такое.
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