Кудрявцева пожелала гореть в аду журналистам, которые написали о ее смерти

Многие знаменитости поддержали Кудрявцеву в комментариях. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева назвала авторов подобных статей «нелюдями» и пожаловалась, что их с дочерью «хоронят» каждый день. Продюсер Яна Рудковская предложила внести в Уголовный кодекс статью с реальным сроком за такие публикации.