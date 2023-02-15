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Офицер ВС США предупредил украинских военных об огромных потерях из-за западных танков

Армия
Офицер ВС США предупредил украинских военных об огромных потерях из-за западных танков

Украинская армия понесет огромные потери из-за отсутствия опыта работы с боевыми машинами западного производства. Такое мнение выразил ветеран ВС США Скотт Риттер.

«Украинские солдаты не могут воевать на современных западных танках, и мы не сможем обучить их за отведенное на это время. Это все обман», — констатировал американский офицер.

По словам Риттера, прошедшим недолговременное обучение украинцам достаточно будет одной серьезной стрессовой ситуации на поле боя и они забудут все, чему их обучали на территории Великобритании. Это приведет к заминке, а значит и к огромным потерям в рядах ВСУ, добавил ветеран.
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