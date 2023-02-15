Офицер ВС США предупредил украинских военных об огромных потерях из-за западных танков

По словам Риттера, прошедшим недолговременное обучение украинцам достаточно будет одной серьезной стрессовой ситуации на поле боя и они забудут все, чему их обучали на территории Великобритании. Это приведет к заминке, а значит и к огромным потерям в рядах ВСУ, добавил ветеран.