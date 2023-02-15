SCMP: Китай планирует прояснить отношения с РФ и снять напряженность в диалоге с Западом

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках своих поездок в Европу и Россию попытается добиться снижения напряженности в отношениях с Западом и прояснить взаимодействие с Москвой, сказано в статье South China Morning Post (SCMP).
По словам экспертов, Пекин не станет серьезно вмешиваться в украинский конфликт и сохранит статус-кво. Власти КНР могут предложить выступить в качестве посредников. Однако активно продвигать диалог или навязывать другим свою позицию республика не будет, пишет «ПолитЭксперт».
«У Китая нет возможностей или ресурсов для разрешения этого конфликта, позиция по этому вопросу не изменится. Все, что получится сделать, это высказать свое мнение», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничения против Китая из-за нарушившего американское воздушное пространство аэростата КНР.