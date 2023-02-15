Падение метеорита на долгие годы поселило в челябинцах страх перед радиацией

Больше всего жители региона боялись радиации. Многие в Чебаркуле категорически отказывались использовать и тем более пить воду из озера, куда угодил метеорит. Несмотря на подтверждения, что водоем чист, людей было сложно переубедить. Некоторые также опасались местных полей, полагая, что они станут непригодны для сельского хозяйства из-за радиации.