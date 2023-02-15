Падение метеорита на долгие годы поселило в челябинцах страх перед радиацией

Упавший десять лет назад в Челябинской области метеорит на долгие годы поселил в местных жителях страх радиационного заражения.
Космический объект попал на Землю 15 февраля 2013 года. Ударная волна в Челябинске и близлежащих населенных пунктах выбила окна в зданиях. В результате происшествия пострадали более полутора тысяч человек, передает «Лента.ru».
Дождь из осколков метеорита прошел по окрестностях Челябинска. Однако серьезного вреда не нанес.
Больше всего жители региона боялись радиации. Многие в Чебаркуле категорически отказывались использовать и тем более пить воду из озера, куда угодил метеорит. Несмотря на подтверждения, что водоем чист, людей было сложно переубедить. Некоторые также опасались местных полей, полагая, что они станут непригодны для сельского хозяйства из-за радиации.