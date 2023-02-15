Депутаты ГД РФ поделились своими версиями о содержании Послания президента к Федсобранию

Главный посыл сейчас, считает политик — сплочение общества. Ситуация непростая, но Россия держит беспрецедентный удар. Но как никогда российскому обществу необходим технологический и промышленный рывок. Нужно преодолевать зависимость от импортных технологий и комплектующих во всех сферах.