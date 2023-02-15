Депутаты ГД РФ поделились своими версиями о содержании Послания президента к Федсобранию

Ежегодное Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию назначено на 21 февраля. ФАН пообщался с депутатами Государственной думы РФ и выяснил, о чем, с их точки зрения, будет говорить лидер страны.
Первый замглавы Комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента Татьяна Дьяконова полагает, что глава государства затронет широкий спектр актуальных для страны тем.
«Не скрою, что ожидания от Послания президента РФ Федеральному собранию у меня, как и у многих коллег, большие. Послание президента будет, безусловно, особенным, его главной темой станет СВО. Возможно, мы увидим в числе приглашенных участников специальной военной операции. Ну и, конечно, большой блок вопросов будет посвящен экономике, которая работает в условиях беспрецедентных вызовов, интеграционным процессам новых регионов, решению социальных проблем. Возможно, будут озвучены предложения по новым мерам поддержки ряда категорий граждан. Предположу, что президент еще раз расставит приоритеты по всем ключевым темам, и это, скорее всего, будет больше сигналом для Запада, где всегда пристально отслеживают все программные заявления нашего президента», — заявила депутат ГД РФ.
Депутат Государственной думы Абдулхаким Гаджиев полагает, что речь в Послании пойдет не только о социальных вопросах, но и о технологическом суверенитете, глобальных изменениях в мире.
«Полагаю, что Владимир Владимирович Путин затронет главные вопросы внутренней и внешней политики. Конечно, речь пойдет о социальной политике, особенно, военнослужащих, принимающих участие в СВО, членах их семей. Отдельно будут обозначены социальные гарантии жителей четырех новых регионов. Думаю, что основным посылом президента станет обеспечение безопасности граждан России, как внутри страны, так и за ее пределами. Я бы отнес сюда также достижение технологического суверенитета. Традиционно не останется без внимания сфера международных отношений. В мире происходят глобальные изменения, и Владимиру Владимировичу явно будет что ответить нарастающей русофобии западных “партнеров”», — поделился своими догадками парламентарий.
Депутат Государственной думы Геннадий Семигин также поделился мыслями, о чем будет говорить президент в своем послании, какие вопросы затронет:
«Естественно, будут подняты вопросы проведения СВО, развития экономики, консолидации общества, перспектив нового мирового порядка», — отметил народный избранник.
Депутат думает, что Послание президента будет состоять из военно-политического и социально-экономического блоков.
«Определяющей темой Послания накануне годовщины начала СВО и будет спецоперация, а также поддержка российской армии, модернизация военно-промышленного комплекса и экономики в условиях санкций Запада. Спецоперация задает тон и в политике, и в экономике», — уверен он.
Главный посыл сейчас, считает политик — сплочение общества. Ситуация непростая, но Россия держит беспрецедентный удар. Но как никогда российскому обществу необходим технологический и промышленный рывок. Нужно преодолевать зависимость от импортных технологий и комплектующих во всех сферах.
«Многие ждут от Путина рецептов быстрой победы в СВО. Но главное мы все понимаем, что спецоперация должна продолжаться до достижения поставленных задач. Думаю, не обойдет Президент вниманием тему помощи и развития новых субъектов страны. Социальная политика, как и всегда, может стать одной из приоритетных тем Послания», — поделился своим мнением депутат Семигин.
Он также выразил уверенность, что все предложения главы государства будут серьезно проработаны и правительством, и парламентом.
«Законодательно обеспечить приоритеты, которые обозначит Путин — наша задача. И мы к ее выполнению готовы», — заключил собеседник ФАН.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев был краток:
«Главный вопрос, который задает вся страна — как мы будем побеждать в спецоперации. Ответ на него все и ждут в Послании президента РФ».
Депутат, член Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай ответил корреспонденту ФАН лаконично и емко:
«Я понимаю, что момент в истории страны крайне острый. Поэтому я надеюсь, что будут не столько судьбоносные высказывания, сколько будут судьбоносные решения».
Ранее о предстоящем послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию высказался председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.