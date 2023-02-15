Bussines Insider: страны Европы накопили чересчур много газа по высоким ценам

Европейские страны сумели избежать энергокризиса благодаря теплой зиме. Но теперь образовалась другая проблема — они накопили чересчур много природного газа по высоким ценам, говорится в статье Bussines Insider.
Теперь голубое топливо «застряло» в резервах, а его рыночная стоимость обесценивается. Любые продажи на спотовом рынке будут идти в убыток, объяснили авторы публикации.
Страны попытаются сохранить этот энергоресурс в своих ПХГ до того момента, пока цены потенциально не поднимутся следующей зимой или в будущем, выразил мнение аналитик Стефан Ульрих.
На текущий момент заполненность европейских газовых хранилищ составляет 66%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона, начавшегося 14 ноября 2022 года, в ЕС совокупно откачали из ПХГ 37 млрд кубометров газа.