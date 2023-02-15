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Венгерский еврокомиссар Вархеи оскорбил депутатов ЕП во время публичного выступления

Политика
Венгерский еврокомиссар Вархеи оскорбил депутатов ЕП во время публичного выступления

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархеи назвал депутатов ЕП идиотами. Об этом сообщили в издании Politico.

Как уточнили авторы СМИ, Вархеи не заметил включенный микрофон и оскорбил европейских депутатов. Политики в ЕП призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен обратить на это внимание.

«Сколько еще идиотов осталось?» — озвучил Вархеи.

Венгерский политик извинился за свои слова спустя время. По его словам, оскорбление относилось к другому частному разговору, а не к депутатам. Однако последние не желают слушать объяснений. В Европарламенте потребовали отстранить Вархеи от работы. Пока руководство ЕС и ЕК никак не отреагировали на ситуацию.
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