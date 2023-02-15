Венгерский еврокомиссар Вархеи оскорбил депутатов ЕП во время публичного выступления

Венгерский политик извинился за свои слова спустя время. По его словам, оскорбление относилось к другому частному разговору, а не к депутатам. Однако последние не желают слушать объяснений. В Европарламенте потребовали отстранить Вархеи от работы. Пока руководство ЕС и ЕК никак не отреагировали на ситуацию.