Венгерский еврокомиссар Вархеи оскорбил депутатов ЕП во время публичного выступления

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархеи назвал депутатов ЕП идиотами. Об этом сообщили в издании Politico.
Как уточнили авторы СМИ, Вархеи не заметил включенный микрофон и оскорбил европейских депутатов. Политики в ЕП призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен обратить на это внимание.
«Сколько еще идиотов осталось?» — озвучил Вархеи.
Венгерский политик извинился за свои слова спустя время. По его словам, оскорбление относилось к другому частному разговору, а не к депутатам. Однако последние не желают слушать объяснений. В Европарламенте потребовали отстранить Вархеи от работы. Пока руководство ЕС и ЕК никак не отреагировали на ситуацию.