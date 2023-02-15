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В Таиланде турист выжил при падении с 70-метровой скалы

Происшествия
В Таиланде турист выжил при падении с 70-метровой скалы

В Таиланде турист сорвался с вершины 70-метрового утеса при попытке сделать снимок. Он приземлился на «подушку» из травы и банановых листьев, благодаря чему выжил. Об этом сообщает The Thaiger.

По информации издания, путешественник перемещался в одиночку. Оказавшись на скале, мужчина попросил незнакомца сфотографировать его. При поисках подходящего места для кадра гражданин упал вниз.

На место прибыли спасатели. Обошлось без серьезных травм. Пострадавшему оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.
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