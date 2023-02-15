Самым ярким моментом штурма является планирование: командир ЧВК «Вагнер» о взятии Соледара

Отсутствие необходимой подготовки среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало одним из ключевых факторов, который позволил бойцам ЧВК «Вагнер» взять под контроль стратегически важный населенный пункт в Донецкой области — Соледар. Об этом рассказал журналистам командир штурмового отряда «оркестра» с позывным Лотос.
«Вагнеровец» встретился с представителями СМИ недалеко от линии фронта, где раскрыл подробности операции по освобождению Соледара. По его словам, самым ярким моментом наступательных действий является планирование.
«Самым ярким моментом любой операции является планирование, потому что от этого зависит дальнейшее ее выполнение. От постановки задачи командиром до ее выполнения бойцами», — заявил он.
Руководитель штурмового отряда «музыкантов» рассказал, что при атаке соотношение нападающей стороны к противнику должно быть 3 к 1, а в городских условиях — 5 к 1. Об этом написано в каждом военном учебнике по тактике любой страны мира.
«Только тогда можно приступать к выполнению операции. В противном случае наступление "захлебнется" и задача будет обречена на провал», — заметил командир.
Лотос также указал на уязвимые места ВСУ, которые помогли «вагнеровцам» освободить Соледар. Среди них — отсутствие необходимой подготовки для противостояния в стрелковом бою.
«У них большое количество мобилизованных в подразделениях, поэтому они слабы. Стрелковый бой выдерживают только специальные подразделения, имеющие боевой опыт в АТО и впоследствии в специальной военной операции на Украине», — разъяснил он.
Во время беседы журналисты поинтересовались, как на операцию по освобождению Соледара повлияло наличие соляных шахт в городе, в частности, затруднило ли это наступление.
Командир с позывным Лотос, в свою очередь, отметил, что при штурме подземного объекта использовались два эшелона.
«Подразделения первого эшелона двигались и блокировали шахты, а подразделения второго эшелона заходили, досматривали и зачищали шахты. Там находился противник, а также располагались госпитали, медикаменты и боеприпасы», — констатировал «вагнеровец».
В завершение беседы с журналистами Лотос выступил с напутственными словами ко всем бойцам, которые принимают участие в СВО.
«Всем ребятам желаю успехов, здоровья и с победой вернуться домой. Победа будет за нами», — заключил командир.
Напомним, что Соледар перешел под контроль штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» 11 января. Информацию подтвердил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, опубликовав соответствующую фотографию с места событий.