Правоохранители заподозрили четырех воспитательниц в избиении детей в киевском садике

Киевские правоохранители устанавливают все обстоятельства избиения детей. Под следствием оказались четыре воспитательницы частного детского садика, сообщили украинские СМИ.
По мнению городской прокуратуры, малышей подвергали физическому и психологическому насилию. Варварскими методами воспитатели наказывали детей за плохое поведение.
Накануне в дошкольном учреждении прошли обыски. Правоохранители считают, что от насилия пострадали трое малышей. Прокуратура готовит документы для ареста воспитательниц.