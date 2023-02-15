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Правоохранители заподозрили четырех воспитательниц в избиении детей в киевском садике

Происшествия
Правоохранители заподозрили четырех воспитательниц в избиении детей в киевском садике

Киевские правоохранители устанавливают все обстоятельства избиения детей. Под следствием оказались четыре воспитательницы частного детского садика, сообщили украинские СМИ.

По мнению городской прокуратуры, малышей подвергали физическому и психологическому насилию. Варварскими методами воспитатели наказывали детей за плохое поведение.

Накануне в дошкольном учреждении прошли обыски. Правоохранители считают, что от насилия пострадали трое малышей. Прокуратура готовит документы для ареста воспитательниц.
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