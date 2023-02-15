Синдром Мюнхгаузена: психиатр Кульгавчук объяснил, как пациенты искусственно создают себе болезни

Причины возникновения синдрома Мюнхгаузена до конца не изучены. Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал корреспонденту ФАН, что у пациентов с этим заболеванием часто отмечаются: ипохондрия, эгоцентризм, искаженная самооценка, социальная дезадаптированность, высокий уровень тревожности, истероидный радикал, инфантилизм, мазохизм, излишний артистизм, бурная фантазия, а также эгоистичность.