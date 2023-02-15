Синдром Мюнхгаузена: психиатр Кульгавчук объяснил, как пациенты искусственно создают себе болезни

Синдром Мюнхгаузена — это психическое расстройство, при котором человек искусственно создает у себя симптомы какой-либо болезни. Главной целью такого поведения является привлечение внимания врачей и близких людей к своей персоне.
Причины возникновения синдрома Мюнхгаузена до конца не изучены. Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал корреспонденту ФАН, что у пациентов с этим заболеванием часто отмечаются: ипохондрия, эгоцентризм, искаженная самооценка, социальная дезадаптированность, высокий уровень тревожности, истероидный радикал, инфантилизм, мазохизм, излишний артистизм, бурная фантазия, а также эгоистичность.
«Пациенты долго и настойчиво ищут у себя болезни, проходят многочисленные обследования, в чем-то упиваются своим исключительным случаем, а врачей, которые не могут найти заболевание, клеймят и подозревают в низкой квалификации. В ответ на малейшие подозрения в симуляции могут вести себя агрессивно и вызывающе. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена отличаются глубокими знаниями в области медицины, и часто пытаются бравировать этими знаниями, являясь профессиональными больными», – объяснил специалист.
Такие люди могут испытывать высокую эмоциональную потребность во внимании и сострадании, и готовы ради этого рисковать своей жизнью.
Существует так называемый «делегированный синдром Мюнхаузена», его называют еще «синдромом Полле» – в честь дочери барона Мюнхгаузена, которая умерла через год после рождения.
«Жертвами этого синдрома становятся дети. Мать, например, намеренно может провоцировать симптомы или усугублять течение болезни, добиваясь внимания к себе. Конечно, такое поведение можно признать социально-опасным. Причем уровень детской смертности при данном синдроме составляет до 10%. Эффективных мер профилактики синдрома Мюнхгаузена нет. Подход в терапии должен быть комплексным, учитывающий индивидуальные особенности пациента», – подытожил Евгений Кульгавчук.
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