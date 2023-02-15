Подождем, что скажет Эрдоган: политолог Дудчак оценил слова Столтенберга о новых членах НАТО

Прежде чем делать скоропалительные выводы из заявлений генсека НАТО, надо дождаться официальной реакции Анкары. Действительно, в настоящий момент у Турции есть более серьезные проблемы нежели членство Швеции и Финляндии в НАТО, однако раньше времени списывать Реджепа Тайипа Эрдогана не стоит. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал политолог Александр Дудчак.