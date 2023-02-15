Подождем, что скажет Эрдоган: политолог Дудчак оценил слова Столтенберга о новых членах НАТО

Прежде чем делать скоропалительные выводы из заявлений генсека НАТО, надо дождаться официальной реакции Анкары. Действительно, в настоящий момент у Турции есть более серьезные проблемы нежели членство Швеции и Финляндии в НАТО, однако раньше времени списывать Реджепа Тайипа Эрдогана не стоит. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал политолог Александр Дудчак.
Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени, они выполнили все условия Турции. С таким заявлением сегодня выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Все-таки не Столтенберг президент Турции. И не от него мы должны слышать такие заявления. Пусть Эрдоган скажет, выполнили они или не выполнили условия. В принципе могут определенные уступки быть из-за случившейся катастрофы. Например в обмен на какую-то гуманитарную помощь. Посмотрим. Вообще-то Эрдоган человек жесткий в этом плане. И будет требовать выполнения обязательств», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что противоречия в отношениях Турции со Швецией и Финляндией никуда не делись.
«Сложно сказать, выполнили ли они какие-то условия Анкары. Если это так, то они нанесли себе очень мощный репутационный удар. Потому что они на протяжении многих лет давали политическое убежище большому количеству турецких диссидентов и оппозиционеров. И тут вдруг отправят всех обратно. А если не выполнили, то Столтнберг врет. Хотя ему соврать, что радио послушать. Ничего не стоит. Надо ждать заявлений Эрдогана по этому поводу. Понимаю, что ему сейчас не до вступления Финляндии и Швеции, но есть задачи, которые надо решать параллельно, если ты руководишь страной», — подытожил он.
Напомним, что свое желание вступить в Североатлантический альянс Хельсинки и Стокгольм высказали еще в конце весны прошлого года. Однако переговоры застопорились из-за позиции Турции. Анкара потребовала выдать ей членов РПК, проживающих в Швеции и Финляндии. Окончательно вопрос «повис» после публичного сожжения Корана у турецкого посольства в шведской столице.