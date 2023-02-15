«Думала и крышу снесет»: очевидица об обстреле Донецкой городской больницы №9 бойцами ВСУ

Утром 15 февраля украинские войска обстреляли городскую больницу №9 Пролетарского района Донецка. Здание получило серьезные повреждения — разрушена бетонная крыша, поврежден пол. Кроме того, снаряд нанес значительный ущерб гаражному кооперативу медучреждения. К счастью, никто из медиков и пациентов при обстреле не пострадал.