Белорусский Wildberries перестал обрабатывать удаленные данные о картах пользователей

Интернет-магазин Wildberries перестал обрабатывать платежные сведения, удаленные из личных аккаунтов белорусских пользователей. Об этом заявил Национальный центр защиты персональный данных республики.
Ранее сотрудники ведомства сообщили о нарушении принципа прозрачности при обработке персональной информации покупателей, прибегающих к услугам указанного маркетплейса. Сервис продолжал списывать средства с банковских карт даже после удаления соответствующих сведений из личного кабинета.
"Интернет-магазин wildberries.by (юрлицо ООО "ИМВБРБ") проинформировал центр о прекращении обработки (хранения) платежных сведений покупателей, удаливших данные из личного кабинета на сайте wildberries.by", — указано в заявлении.
При этом на прошлой неделе российский филиал Wildberries ввел дополнительную плату за пакеты в размере от 6 до 15 рублей. Нововведение начало действовать с 13 февраля.