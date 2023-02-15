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В Евросоюзе допустили вариант с совместными закупками газа через долгосрочные контракты

Экономика
В Евросоюзе допустили вариант с совместными закупками газа через долгосрочные контракты

Страны Евросоюза не исключают возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

В ходе участия в мероприятии на территории США он уточнил, что участники содружества намерены выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный отраслевой рынок до следующего сезона наполнения газовых хранилищ. По словам Шефчовича, это может произойти уже в середине апреля.

Между тем по итогам декабря прошлого года доля российского голубого топлива в австрийском импорте составила 71%. Месяцем ранее этот показатель находился на отметке в 41%.
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