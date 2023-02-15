В Евросоюзе допустили вариант с совместными закупками газа через долгосрочные контракты

В ходе участия в мероприятии на территории США он уточнил, что участники содружества намерены выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный отраслевой рынок до следующего сезона наполнения газовых хранилищ. По словам Шефчовича, это может произойти уже в середине апреля.