В Евросоюзе допустили вариант с совместными закупками газа через долгосрочные контракты

Страны Евросоюза не исключают возможности совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
В ходе участия в мероприятии на территории США он уточнил, что участники содружества намерены выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный отраслевой рынок до следующего сезона наполнения газовых хранилищ. По словам Шефчовича, это может произойти уже в середине апреля.
Между тем по итогам декабря прошлого года доля российского голубого топлива в австрийском импорте составила 71%. Месяцем ранее этот показатель находился на отметке в 41%.