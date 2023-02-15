Швейцария обеспечила поддержку европейскому потолку цен на российскую нефть

Берн адаптировал введенные против РФ рестрикции, которые касаются поставок сырой нефти и ее производных. В Федеральном совете напомнили, что 4 февраля ЕС установил потолок цен на эти энергоресурсы. Теперь оказание посреднических услуг и транспортировка мазута российского происхождения могут быть разрешены теперь только при цене не выше 45 долларов за единицу измерения, а для бензина и дизельного топлива — не более 100 долларов.