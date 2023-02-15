DGP: Зеленский озвучит послание Путину во время визита в Польшу

Лидер Украины Владимир Путин предложит президенту России Владимиру Путину «мирный план» по разрешению конфликта. Об этом рассказали в издании Dziennik Gazeta Prawna.
Авторы DGP отметили, что Зеленский озвучит послание Путину во время визита в Польшу. Глава киевского режима считает, что Украина должна вернуться к границам 2014 года.
«В мирном плане отмечается, что Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что в преддверии годовщины начала СВО на Украине президент США Джо Байден посетит Польшу. В связи с этим не исключено, что Зеленский также приедет в республику для переговоров с американским коллегой.