Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

DGP: Зеленский озвучит послание Путину во время визита в Польшу

Политика
DGP: Зеленский озвучит послание Путину во время визита в Польшу

Лидер Украины Владимир Путин предложит президенту России Владимиру Путину «мирный план» по разрешению конфликта. Об этом рассказали в издании Dziennik Gazeta Prawna.

Авторы DGP отметили, что Зеленский озвучит послание Путину во время визита в Польшу. Глава киевского режима считает, что Украина должна вернуться к границам 2014 года.

«В мирном плане отмечается, что Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что в преддверии годовщины начала СВО на Украине президент США Джо Байден посетит Польшу. В связи с этим не исключено, что Зеленский также приедет в республику для переговоров с американским коллегой.
зеленский польша путин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду