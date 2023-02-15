Путин сообщил, что в России продолжается модернизация учреждений здравоохранения

Модернизация учреждений здравоохранения продолжается в России, сообщил глава государства Владимир Путин.
Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко взять вопрос о работе над модернизацией на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ.
«В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена» — подчеркнул Путин.
Напомним, 15 февраля российский лидер участвует в совещании, которое посвящено открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов. Речь идет о Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае.