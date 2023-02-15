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Путин сообщил, что в России продолжается модернизация учреждений здравоохранения

Общество
Путин сообщил, что в России продолжается модернизация учреждений здравоохранения

Модернизация учреждений здравоохранения продолжается в России, сообщил глава государства Владимир Путин.

Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко взять вопрос о работе над модернизацией на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ.

«В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена» — подчеркнул Путин.

Напомним, 15 февраля российский лидер участвует в совещании, которое посвящено открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов. Речь идет о Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае.
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