Бойцы ЧВК «Вагнер» готовят сотни тел военнослужащих ВСУ для отправки украинской стороне

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают отправлять на украинскую сторону тела военнослужащих ВСУ, которые были уничтожены в ходе боевых действий в Соледаре, Опытном и Клещеевке.
Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с сотнями заполненных гробов, которые собирают русские добровольцы.
Как отмечает автор канала, тела украинских солдат сейчас занимают очень много места.
«Сотни тел, которые занимают огромное пространство, складывают в гробы, которые затем будут доставлены украинской стороне», — пишет «Разгрузка Вагнера».
Автор видео ходит рядом с длинными рядами простых гробов в большом складском помещении. Большинство тел упакованы в большие черные мешки, однако некоторые остаются открыты. Несколько бойцов ЧВК «Вагнер» прибивают на место крышки заполненных гробов.
Ранее после освобождения Соледара компания начала регулярную отправку тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Создатель компании Евгений Пригожин подчеркнул, что телам погибших противников нужно выказывать уважение и сделать то, что необходимо, чтобы вернуть украинских солдат близким.