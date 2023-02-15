Бойцы ЧВК «Вагнер» готовят сотни тел военнослужащих ВСУ для отправки украинской стороне

Ранее после освобождения Соледара компания начала регулярную отправку тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Создатель компании Евгений Пригожин подчеркнул, что телам погибших противников нужно выказывать уважение и сделать то, что необходимо, чтобы вернуть украинских солдат близким.