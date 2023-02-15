Россия и Китай за год нарастили грузоперевозки по железной дороге на 28%

Представители компании уточнили, что новый уровень стал максимальным за всю историю перевозки грузов на Восток. Помимо этого, объем поставок грузов в направлении Восточного полигона в прошлом году составил 276 млн тонн. Это на 3,3% выше уровня, зафиксированного в 2021 году. Экспорт угля в восточном направлении по железнодорожной сети в 2022 году также увеличился на 0,5% и достиг 101,1 млн тонн.