Россия и Китай за год нарастили грузоперевозки по железной дороге на 28%

Показатель грузоперевозок по железнодорожной сети в РФ в сообщении с Китаем по итогам прошлого года вырос на 28% по сравнению с результатами 2021 года, и составили 123 млн тонн, сообщает пресс-служба РЖД.
Представители компании уточнили, что новый уровень стал максимальным за всю историю перевозки грузов на Восток. Помимо этого, объем поставок грузов в направлении Восточного полигона в прошлом году составил 276 млн тонн. Это на 3,3% выше уровня, зафиксированного в 2021 году. Экспорт угля в восточном направлении по железнодорожной сети в 2022 году также увеличился на 0,5% и достиг 101,1 млн тонн.
Холдинг ранее сообщал, что в прошлом году перевозки грузов по Восточному полигону оказались на уровне в 148,8 млн тонн. РЖД также планирует нарастить провозные возможности Восточного полигона до 173 млн тонн к концу нынешнего года и перевести более 160 млн тонн грузов.