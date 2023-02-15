Лавров вспомнил, как написал одно из первых в своей жизни стихотворений

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как написал одно из первых в своей жизни стихотворений. Подробностями политик поделился в ходе интервью, состоявшегося в рамках акции «Елка желаний».
Соответствующую просьбу главе внешнеполитического ведомства направила 13-летняя Таня Алексеева. Она попросила Сергея Лаврова рассказать о своем первом стихотворении, что заставило министра вспомнить студенческие годы.
«Это был первый курс МГИМО, когда мы еще до начала учебы работали на строительстве Останкинской телебашни. Потом мы каждые каникулы ездили в Сибирь, на Дальний Восток - Хакасия, Тува, Якутия, Приморье», — поделился политик в ходе беседы, запись которой опубликована на сайте МИД РФ.
Он добавил, что лагерь студентов находился недалеко от поселка Постоянный. Именно ему было посвящено написанное тогда стихотворение, однако было ли оно самым первым — министр не знает.
«Видел я, как рождается город будущих дней, / Город, скрытый саянским туманом, / Ты останешься в памяти вечно моей, / Город добрых людей Постоянный», — привел Лавров строки из произведения.
В конце глава ведомства подчеркнул, что с большим уважением относится к сибирякам и их силе духа. В текущей обстановке всем жителям страны необходима такая твердость характера, подытожил министр.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал сентябрьские диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам политика, взрывы позволили коллективному Западу решить германский газовый вопрос.