Участники фестиваля в Кронштадте «воспели во льду» Петербург и Балтийский флот

Художники работали над своими творениями в течение двух недель. В павильоне площадью 15 на 40 метров появилось 15 арт-объектов — ледяные Екатерина Великая и "Медный всадник", первое в мире судно ледокольного типа «Пайлот» и АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» — прямо сейчас легенда отечественного флота реставрируется в здании будущего Музея военно-морской славы. Кронштадтский Морской собор автор композиции изобразил в окружении ангелов.