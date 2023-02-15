Участники фестиваля в Кронштадте «воспели во льду» Петербург и Балтийский флот

В парке «Остров фортов» начала свою работу выставка «КроншЛед». Фестиваль посвятили 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Над ледяными образами Северной столицы трудились 16 лучших мастеров со всей страны.
В Кронштадт приехали скульпторы из Екатеринбурга, Кургана, Архангельска, Миасса, Нижнего Тагила, Невьянска, Краснокамска, Барнаула, Рязани, Москвы, а также из казахстанского Актобе.
«Выяснилось, что один из участников — пятикратный чемпион мира, другой попал в Книгу рекордов Гиннесса. У нас собраны лучшие мастера. Одни просили найти решетку банковского мостика, потому что она отличается от решетки набережной, на которой стоит этот мостик. Изучали сфинксов, потому что ребята, которые делали эту композицию, они не питерские, они смотрели египетские иероглифы. К каждой детали мастера очень скрупулезно относились», — рассказал руководитель проекта «КроншЛед» Николай Лабутин.
Художники работали над своими творениями в течение двух недель. В павильоне площадью 15 на 40 метров появилось 15 арт-объектов — ледяные Екатерина Великая и "Медный всадник", первое в мире судно ледокольного типа «Пайлот» и АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» — прямо сейчас легенда отечественного флота реставрируется в здании будущего Музея военно-морской славы. Кронштадтский Морской собор автор композиции изобразил в окружении ангелов.
«Это самый главный морской собор в России, самый большой. Архангел Михаил — защитник, архангел Уриил связан с науками, искусством. Я принимал участие в росписи этого храма. И еще раз соприкоснуться с ним было большим счастьем и удовольствием», — поделился петербургский скульптор и художник Артем Карамышев.
На создание произведений искусства ушло порядка 200 тонн речного льда. Хрупкому материалу обеспечили специальные условия — ведь ему могут навредить даже слабые лучи северного солнца.
«Температурный режим в это время года у нас очень изменчивый, а лед боится не только высокой температуры, но и солнечных лучей, даже в морозы. И самое страшное — ветра. А ветер для Кронштадта — это как молоко для младенца. Здесь ветер каждый день, да еще какие порывы. Наши инженеры разработали систему охладителей. У нас пять установок, которые обеспечивают нам необходимый коридор в температурный режим 8-10 градусов ниже нуля», — объяснил Николай Лабутин.
Недолговечная в естественных условиях красота благодаря грамотному подходу сохранится до окончания фестиваля. Выставка «КроншЛед» будет открыта для свободного посещения до 2 марта.