Юная фигуристка Дарья Садкова рассказала об усталости от сравнений с Анной Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Садкова призналась, что устала от сравнений с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой. Об этом спортсменка заявила во время интервью с журналистами, передали РИА Новости.
Обе девушки тренируются в группе известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. При этом поклонники нередко сравнивают их между собой, что успело в какой-то степени надоесть Дарье Садковой.
«Считаю, что каждый фигурист индивидуален. С другой стороны, горжусь, что меня сравнивают с такой великой спортсменкой», — сказала она.
Фигуристка добавила, что всегда старалась брать пример с более титулованной коллеги. При этом речь идет не только о профессиональных навыках, но и характере.
Ранее стали известны результаты премии Skating Awards, организованной Международным союзом конькобежцев. Дошедшая до финала Анна Щербакова уступила пальму первенства американскому одиночнику Натану Чену, также завоевавшему «золото» на зимней Олимпиаде 2022 года.