Труп бездомного обнаружили возле Шарташского рынка в Екатеринбурге

Тело мужчины обнаружили на улице Восточной в Екатеринбурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Инцидент произошел возле Шарташского рынка. Специалисты не заметили признаки насильственной смерти при внешнем осмотре. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предположительно, труп принадлежит гражданину без определенного места жительства.
Организована проверка. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.