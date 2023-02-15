Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Труп бездомного обнаружили возле Шарташского рынка в Екатеринбурге

Происшествия
Труп бездомного обнаружили возле Шарташского рынка в Екатеринбурге

Тело мужчины обнаружили на улице Восточной в Екатеринбурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел возле Шарташского рынка. Специалисты не заметили признаки насильственной смерти при внешнем осмотре. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предположительно, труп принадлежит гражданину без определенного места жительства.

Организована проверка. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
труп мвд рф екатеринбург
Военкоры ФАН
Лучшие в аду