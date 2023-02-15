Daily Express: Запад получил двойное предупреждение от Путина в духе холодной войны

Российский президент Владимир Путин направил коллективному Западу двойное предупреждение в духе холодной войны. Об этом сообщила обозреватель британского издания Daily Express Изабелла Марсанс.
Москва впервые за 30 лет отправила в боевой поход корабли ВМФ РФ с ядерным оружием на борту, о чем сообщила норвежская разведка, отметила Изабелла Марсанс, пересказ ее публикации предоставлен «ПолитРоссией». Одновременно по распоряжению Путина стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 ВКС РФ в сопровождении истребителей совершили длительное патрулирование Берингова моря в непосредственной близости от Аляски, отмечается в статье.
«Путин отправляет ядерные военные корабли в Арктику впервые за 30 лет в качестве серьезного предупреждения. Это произошло после того, как два бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, пролетели над Беринговым морем», — предупредила Марсанс.
Аналитик отметила, что таким образом российский лидер недвусмысленно и жестко предостерег Запад от любых попыток посягательства на суверенитет и территориальную целостность РФ.