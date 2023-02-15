Daily Express: Запад получил двойное предупреждение от Путина в духе холодной войны

Москва впервые за 30 лет отправила в боевой поход корабли ВМФ РФ с ядерным оружием на борту, о чем сообщила норвежская разведка, отметила Изабелла Марсанс, пересказ ее публикации предоставлен «ПолитРоссией». Одновременно по распоряжению Путина стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 ВКС РФ в сопровождении истребителей совершили длительное патрулирование Берингова моря в непосредственной близости от Аляски, отмечается в статье.