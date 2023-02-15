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Голикова сообщила о снижении уровня смертности в России в 2022 году

Общество
Голикова сообщила о снижении уровня смертности в России в 2022 году

Смертность в России в минувшем году снизилась на 22% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер России выступила на открытии объектов здравоохранения в ряде регионов России. Речь идет о медучреждениях в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае, а также в Запорожской области.

Церемонию открыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что часть из объектов здравоохранения уже приступила к работе, а другие готовятся принять пациентов в самое ближайшее время.
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