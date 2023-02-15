Голикова сообщила о снижении уровня смертности в России в 2022 году

Смертность в России в минувшем году снизилась на 22% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер России выступила на открытии объектов здравоохранения в ряде регионов России. Речь идет о медучреждениях в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, в Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае, а также в Запорожской области.
Церемонию открыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что часть из объектов здравоохранения уже приступила к работе, а другие готовятся принять пациентов в самое ближайшее время.