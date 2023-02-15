Первый туристический поезд будет запущен из Самары в Киров

В Кирове путешественники смогут прогуляться по историческому кварталу старой Вятки, где есть настоящие купеческие дома, посетить набережную Грина и Александровский сад с воздушными ротондами XIX века, передает сетевое издание sovainfo.ru. В поездку смогут отправиться не только туристы из Самары, но также из Пензы и Саранска.