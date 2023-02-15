Мирошник назвал главную интеллектуальную проблему инициаторов переименования России в Московию

На сайте украинского президента петиция о переименовании России в Московию набрала достаточное число голосов, необходимое для рассмотрения ее главой государства. Представитель Луганской Народной Республики в российской столице Родион Мирошник, считает, что у подписавших документ украинцев есть «интеллектуальная проблема».