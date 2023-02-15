Мирошник назвал главную интеллектуальную проблему инициаторов переименования России в Московию

На сайте украинского президента петиция о переименовании России в Московию набрала достаточное число голосов, необходимое для рассмотрения ее главой государства. Представитель Луганской Народной Республики в российской столице Родион Мирошник, считает, что у подписавших документ украинцев есть «интеллектуальная проблема».
«С таким же успехом они могут переименовывать Венеру в Украину, Юпитер в Украинские окрестности. То есть это ну просто пробивание очередного дна, работа на самые низменные инстинкты. И это в то время, когда они фактически отдали на уничтожение свою страну. То есть они продолжают пробивать и действительно демонстрировать один за другим проекты, которые соревноваться могут только в уровне идиотизма. Абсолютно никакого значения не имеет после того набора лексики, который сейчас курсирует в украинских пабликах, еще один вариант, как они будут обзывать там Россию. Ну абсолютно не имеет ни малейшего значения для нас, для людей, которые воспринимают нас», — оценил украинскую петицию собеседник ФАН.
Мирошник полагает, что подобные проекты больше говорят об их инициаторах, нежели на самом деле имеют какое-то отношение к Российской Федерации.
«Россия всегда будет оставаться Россией. И мнение тех, кто попер с агрессией на Донбасс, кто убивает наших людей, ну, правда, абсолютно не интересно. А то, что у них всепобеждающая интеллектуальная проблема, вот реальный идиотизм — это, к сожалению, тоже уже не новость. Поэтому это просто еще один признак полной деградации», — высказал свою позицию луганский политик.
Ранее Родион Мирошник предсказал, что Украина понесет наказание за использование мирных жителей в качестве живого щита.