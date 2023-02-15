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Дмитрий Квартальнов претендует на пост главного тренера московского «Спартака»

Спорт
Дмитрий Квартальнов претендует на пост главного тренера московского «Спартака»

Дмитрий Квартальнов может занять пост главного тренера столичного хоккейного клуба «Спартак».

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера, однако специалист пока не дал согласия на работу в московском клубе. Об этом информирует «Матч ТВ». По данным источника, экс-тренер ЦСКА и казанского «Ак Барса» имеет предложения от других клубов КХЛ.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции сезона-2022/23. На счету красно-белых 60 очков. В настоящее время пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» занимает Алексей Заварухин.
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