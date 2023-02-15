Дмитрий Квартальнов претендует на пост главного тренера московского «Спартака»

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера, однако специалист пока не дал согласия на работу в московском клубе. Об этом информирует «Матч ТВ». По данным источника, экс-тренер ЦСКА и казанского «Ак Барса» имеет предложения от других клубов КХЛ.