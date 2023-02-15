Маск отказался покидать Twitter

Ранее, в октябре 2022 года, Маск заявил, что собирается покинуть только что купленный им проект. Несмотря на то, что он руководит компанией только с апреля того же года. За это время он уволил половину сотрудников и оставил только тех, кто «действительно» работает, а не просиживает место из-за толерантности руководства.