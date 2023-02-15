Маск отказался покидать Twitter

Основатель Tesla и новый владелец Twitter Илон Маск заявил о том, что не собирается покидать офис управления мессенджером.
Маск сообщил, что на данный момент его уход из компании не предполагается, так как ему необходимо поставить проект «на ноги» и стабилизировать его. По его словам, он не собирается покидать компанию, пока она не станет финансово стабильной, а также пока у нее не появится четкий вектор правильного развития.
Миллиардер добавил, что, вероятно, к концу года он сможет найти себе достойную замену и передать в новые руки его «детище», однако раньше окончания года это невозможно, так как впереди еще много работы.
Ранее, в октябре 2022 года, Маск заявил, что собирается покинуть только что купленный им проект. Несмотря на то, что он руководит компанией только с апреля того же года. За это время он уволил половину сотрудников и оставил только тех, кто «действительно» работает, а не просиживает место из-за толерантности руководства.