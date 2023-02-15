Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Умер отец хоккеиста Александра Овечкина

Общество
Умер отец хоккеиста Александра Овечкина

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила. Ему был 71 год.

Отец капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Михаил Овечкин скончался 15 февраля. Об этом хоккеист написал на своей странице в социальной сети.

Овечкин обратился к аудитории с просьбой отнестись с понимаем к его горю и не беспокоить семью в такой тяжелый момент.

Умер отец хоккеиста Александра Овечкина

Овечкина-старшего госпитализировали еще 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. 15 февраля в СМИ стало известно, что медики обнаружили у него злокачественное новообразование.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
вашингтон кэпиталз овечкин смерть семья нхл
Военкоры ФАН
Лучшие в аду