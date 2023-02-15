Умер отец хоккеиста Александра Овечкина

Хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила. Ему был 71 год.
Отец капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Михаил Овечкин скончался 15 февраля. Об этом хоккеист написал на своей странице в социальной сети.
Овечкин обратился к аудитории с просьбой отнестись с понимаем к его горю и не беспокоить семью в такой тяжелый момент.
Овечкина-старшего госпитализировали еще 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. 15 февраля в СМИ стало известно, что медики обнаружили у него злокачественное новообразование.
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