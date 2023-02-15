Сазонов объяснил необходимость корректировки нефтяных налогов

Министерство Финансов Российской Федерации проводит корректировку нефтяных налогов, чтобы сохранить бюджет в 660 миллиардов рублей.
Для дополнительных доходов в бюджет страны, заместитель главы Минфина Алексей Сазонов высказал необходимость корректировки нефтяного налогообложения
По его словам, дисконт к российской нефти появился из-за санкций:
«Не было бы санкций — не было бы дисконта», — отметил Сазонов.
Данная корректировка призвана сократить дисконт, а также сохранить доходность общего бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете.
Подобные меры помогут сохранить доходность в размере 660 миллиардов рублей, отмечает РИА Новости.