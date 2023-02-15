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Сазонов объяснил необходимость корректировки нефтяных налогов

Экономика
Сазонов объяснил необходимость корректировки нефтяных налогов

Министерство Финансов Российской Федерации проводит корректировку нефтяных налогов, чтобы сохранить бюджет в 660 миллиардов рублей.

Для дополнительных доходов в бюджет страны, заместитель главы Минфина Алексей Сазонов высказал необходимость корректировки нефтяного налогообложения

По его словам, дисконт к российской нефти появился из-за санкций:

«Не было бы санкций — не было бы дисконта», — отметил Сазонов.

Данная корректировка призвана сократить дисконт, а также сохранить доходность общего бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете.

Подобные меры помогут сохранить доходность в размере 660 миллиардов рублей, отмечает РИА Новости.
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