Интенсивность в три раза выше, чем на Попасной: Евгений Пригожин рассказал об активности артиллерии ВСУ под Бахмутом

И третий — это моральная составляющая у ВСУ. Ведь если Бахмут не падает, значит, моральная составляющая достаточно высокая. В принципе, у украинской армии моральная составляющая неплохая. Сколько бы мы ни говорили о том, что они уже все полностью деморализованы и бегут, я часто поправляю. Вот вчера Жене Поддубному звонил с просьбой поправить, что никто не окружен. Ну, если они не окружены, зачем мы будем говорить, что они окружены? Противника тоже не нужно унижать».