Интенсивность в три раза выше, чем на Попасной: Евгений Пригожин рассказал об активности артиллерии ВСУ под Бахмутом

Основной сложностью в наступлении ЧВК «Вагнер» на Бахмут является артиллерия противника. Об этом сообщил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен рассказал, как «музыканты» относятся к украинским военнослужащим. Он отметил, что никогда не стоит недооценивать врагов. Кроме того, зачастую гораздо большую опасность представляют предатели, скрывающиеся внутри отечества:
«Мы к нему (ВСУ) с уважением относимся. Надо предателей уничтожать, врагов внутри (страны) надо уничтожать, чтобы они не вешались на руки и на ноги, как псы, и не мешали двигаться дальше.
А противника надо уважать. Если противник может тебе дать отпор, значит, он не такой простак. Поэтому, конечно, к противнику с уважением надо относиться».
Пригожин рассказал, что вражеская артиллерия является одной из главных трудностей, с которыми сталкивается «Оркестр» в наступательных операциях. Она в значительной мере осложняет бои.
«Основная сложность — это колоссальное количество артиллерии. Если мы работали на Попасной, то как-то раз один парень мне сказал, что если высовываешь руку, то через 30–40 секунд в нее осколок попадает.
Если вы сейчас смотрите на Попасную или Соледар — деревья все подстрижены. Это все осколки. На Бахмуте интенсивность артиллерийского огня раза в два-три выше, чем была на Попасной. Боеприпасов противник не жалеет. Безусловно, и мы то же самое должны делать. Поэтому мы не можем жить по нормативам, по каким-то там придуманным цифрам, по которым можно выпустить два снаряда из гаубицы или нельзя. Нужно работать и достигать результатов», — заявил бизнесмен.
Бахмут (бывший Артемовск) фактически превратился в новый Сталинград. Тяжелые бои за город играют важную роль и влияют на весь ход СВО. Пригожин объяснил, почему сохранение контроля над населенным пунктом так важно для Киева.
«У него (противника) три мотива. Первый мотив, безусловно, политический. Прекрасно, что мы Бахмут так раскачали. Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликово поле, Бородино. Это неплохо. Второй, конечно, военный мотив, потому что Бахмут — это такой хороший транспортный логистический центр для ведения военных действий.
И третий — это моральная составляющая у ВСУ. Ведь если Бахмут не падает, значит, моральная составляющая достаточно высокая. В принципе, у украинской армии моральная составляющая неплохая. Сколько бы мы ни говорили о том, что они уже все полностью деморализованы и бегут, я часто поправляю. Вот вчера Жене Поддубному звонил с просьбой поправить, что никто не окружен. Ну, если они не окружены, зачем мы будем говорить, что они окружены? Противника тоже не нужно унижать».
«Музыканты» продолжают наступление на бывший Артемовск. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок Красная Гора и зашли в Буденовку — юго-западный район Бахмута.