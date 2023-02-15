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Самозанятость оказалась успешным экспериментом

Экономика
Самозанятость оказалась успешным экспериментом

Эксперты заявили о необходимости расширения юридических оснований работы самозанятых.

Партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин отметил наличие широкого общественного запроса на преобразование самозанятости в стандартную форму занятости. В России на данный момент существует более 6 миллионов самозанятых, поэтому такая форма деятельности должна выйти из статуса экспериментальной.

В Государственной думе РФ прорабатывают этот вопрос – законопроект «О занятости» уже существует, но он пока нуждается в доработке. Эксперты в области консалтинга и экономики выразили готовность присоединиться к работе над документом. Необходимо расширить лимит доходов этой категории граждан, увеличить количество видов деятельности со специальным налоговым режимам и ряд других насущных вопросов.
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