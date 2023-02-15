Самозанятость оказалась успешным экспериментом

В Государственной думе РФ прорабатывают этот вопрос – законопроект «О занятости» уже существует, но он пока нуждается в доработке. Эксперты в области консалтинга и экономики выразили готовность присоединиться к работе над документом. Необходимо расширить лимит доходов этой категории граждан, увеличить количество видов деятельности со специальным налоговым режимам и ряд других насущных вопросов.