Самозанятость оказалась успешным экспериментом

Эксперты заявили о необходимости расширения юридических оснований работы самозанятых.
Партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин отметил наличие широкого общественного запроса на преобразование самозанятости в стандартную форму занятости. В России на данный момент существует более 6 миллионов самозанятых, поэтому такая форма деятельности должна выйти из статуса экспериментальной.
В Государственной думе РФ прорабатывают этот вопрос – законопроект «О занятости» уже существует, но он пока нуждается в доработке. Эксперты в области консалтинга и экономики выразили готовность присоединиться к работе над документом. Необходимо расширить лимит доходов этой категории граждан, увеличить количество видов деятельности со специальным налоговым режимам и ряд других насущных вопросов.